Edson Celulari compartilha antes e depois de corte de cabelo - Reprodução / Instagram

Edson Celulari compartilha antes e depois de corte de cabeloReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 12:27

Rio - Edson Celulari, de 64 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para compartilhar registros de seu primeiro corte de cabelo após ter vivenciado as etapas mais duras da pandemia de Covid-19. No Instagram, o ator mostrou o antes e depois da mudança de visual e garantiu elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Novo look pra celebrar a vida, que sempre nos presenteia com transformações", escreveu o artista na legenda de um vídeo em que aparece em um salão de beleza.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho. "Maravilhoso como sempre!", escreveu uma internauta. "Ficou belo!", opinou outra. "Um charme!", elogiou uma seguidora. "Ficou lindo, mas tudo fica lindo em você, porque beleza vem de dentro!", ponderou uma fã.



Atualmente, Edson Celulari é casado com Karin Roepke, com quem vive um relacionamento desde 2011. Os dois são pais de Chiara, de 6 meses de vida. O ator também é pai de Enzo, de 25 anos e Sophia, de 19, frutos do antigo relacionamento com a atriz Cláudia Raia.

Veja o vídeo