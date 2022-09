Após parto, Isabella Scherer comemora fim do tratamento para pressão arterial - Reprodução / Instagram

Após parto, Isabella Scherer comemora fim do tratamento para pressão arterialReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 09:09

Rio - Isabella Scherer usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para comemorar a retirada dos remédios para pressão arterial após dar à luz os gêmeos Mel e Bento. Na época do parto, a atriz chegou a ser internada na UTI para controlar a pressão oscilante.

fotogaleria

"Bom dia, gente! Ontem eu fiquei 'zoada', pois tive uma enxaqueca 'braba', mas hoje, estou bem!", iniciou ela via stories do Instagram. "Hoje é o dia que eu oficialmente tiro meus remédios de pressão, meu primeiro dia sem nenhum", comemorou.

Logo depois, a artista deu detalhes sobre como foi a fase final do tratamento com os medicamentos. "A gente foi tirando aos poucos. Eram dois remédios, duas vezes ao dia. A gente tirou primeiro uma dose de um, depois ele inteiro. Depois a gente ficou só com uma dose de um de manhã. e Hoje, tchau!", afirmou, sorridente.

Isabella Scherer deu à luz aos gêmeos Mel e Bento no dia 29 de agosto deste ano. Os bebês, que são fruto de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, nasceram com 2,2 kg e 3,11 kg, respectivamente.