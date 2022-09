Chiquinho Scarpa - Reprodução Internet

Publicado 22/09/2022 08:19

Rio - Após passar sete meses internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Chiquinho Scarpa, de 71 anos, foi transferido para o Vila Nova Star, na mesma cidade, nesta quarta-feira. A equipe do conde divulgou um comunicado no Instagram informando que ele seria levado de ambulância de uma unidade a outra.

"O Conde Chiquinho Scarpa sai do Hospital Sírio-Libanês após 10 cirurgias realizadas pelo Professor Dr. Raul Cutait e sua equipe, totalizando sete meses de internação, e vai para o Hospital Vila Nova Star aos cuidados do médico Professor Dr. Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. Ele será transferido hoje, 21/ 09/2022, de ambulância. A decisão para essa mudança foi feita pelas suas irmãs Fátima Scarpa e Renata Scarpa. Desejamos melhoras para o nosso querido Conde", diz a nota.

Relembre o caso

Chiquinho Scarpa foi internado no Hospital Sírio-Libanês em 4 abril deste ano após ser diagnosticado com infecção urinária. Já na unidade de saúde, ele teve complicações de uma diverticulite. Em junho, ele falou sobre seu estado de saúde.

"Tive uma diverticulite que estourou, atingiu a bexiga e causou uma peritonite. Passei por seis cirurgias, uma seguida da outra. Desde então estou sem comer e beber, apenas com nutrição parenteral [método de administração de nutrientes que é feito diretamente na veia, quando não é possível obter os nutrientes através da alimentação normal]. Fiquei quase dois meses na UTI e um dia intubado, depois de uma das cirurgias", disse para a "Quem" na ocasião.

Ele continuou tendo problemas com a cicatrização das cirurgias após receber alta em julho deste ano. De acordo com o "Uol", a família de Chiquinho informou que ele voltou ao hospital no dia 9 de setembro e passou por mais quatro cirurgias. "Resolvemos transferir para o doutor Macedo para ver se ele resolve isso de uma vez. O motivo de tantas cirurgias são aderências, fissuras e pontos internos que abrem. Esperamos que com uma técnica diferente o problema seja solucionado", disseram as irmãs do conde.