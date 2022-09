Nas redes sociais, MC Loma desabafa sobre dificuldades na hora de amamentar - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, MC Loma desabafa sobre dificuldades na hora de amamentarReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 11:31 | Atualizado 22/09/2022 11:34

Rio - MC Loma usou as redes sociais, na quarta-feira, para conversar com os seguidores sobre os primeiros dias que passou ao lado da filha, Melanie, que nasceu no dia 9 de setembro. No Instagram, a cantora desabafou a respeito das dificuldades enfrentadas na amamentação e admitiu que pensa em desistir.

fotogaleria

"Para mim, está sendo bastante difícil. Meu peito não está com leite suficiente para ela, tenho que ficar complementando com fórmula, meu bico está rachando", iniciou Loma sobre o processo. A artista relembrou um momento difícil que atravessou com a bebê por conta da baixa produção. "Ela gritava, chorava e eu não sabia o que fazer, achava que era cólica, mas era fome. Tanto que quando dei a fórmula ela se acalmou", contou.

"Achei que seria fácil, mas é difícil. Com essa dificuldade não estou mais tendo prazer de amamentar, sabe? Estou amamentando por obrigação. Então, estou quase desistindo por conta disso", afirmou a funkeira.