Gretchen posta foto da juventude e reflete sobre crescimentoReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 15:26

Rio - Gretchen surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto de quando era mais jovem. Em postagem no Instagram, a cantora de 63 anos dividiu uma reflexão sobre o crescimento que teve ao longo de sua trajetória, além de chamar a atenção dos internautas com sua beleza.

"#Tbt de quando eu era apenas uma criança cheia de sonhos. Hoje, olho pra ela e digo: Você venceu, mocinha. Você se tornou uma mulher incrível. Você agora está madura e empoderada. Determinada e forte. Parabéns", escreveu a Rainha do Rebolado, na legenda da publicação.

E não demorou para os seguidores encherem a artista de elogios pela beleza na juventude. "Sempre tão linda", escreveu uma fã. "Continua perfeita", disse mais uma admiradora. O marido de Gretchen, Esdras de Souza, também fez questão de enaltecer a amada: "Minha morena. Linda e perfeita", declarou. Outra internauta apontou a diferença na aparência da famosa antes de procedimentos estéticos: "Era uma beleza natural, nada a ver com hoje".

Recentemente, Gretchen se envolveu em polêmicas com a filha adotiva, Jenny Miranda , e a neta, Bia, que está confinada em "A Fazenda 14". Em live no Instagram, a ex-peoa afirmou que a filha só pensa em ser famosa e ficou incomodada com o fato de Bia ter sido selecionada para o reality show. "A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", disparou.