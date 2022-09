Zilu Godoi opera os pés - Reprodução / Instagram

Zilu Godoi opera os pésReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 13:31 | Atualizado 22/09/2022 13:32

Rio - Zilu Godoi usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para avisar aos seguidores que passou por uma cirurgia nos pés, em Miami, nos Estados Unidos, país onde vive. No Instagram, a empresária contou que realizou o procedimento para retirar dois joanetes.

fotogaleria

"Eu estava com dois joanetes, que estava me prejudicando muito para usar tênis, sapatos fechados. Operei os dois pés de uma vez", explicou Zilu via stories.

Ao ser questionada se estava doente, a empresária explicou sua ausência nas redes sociais e afirmou que tem se dedicado à própria saúde. "Fiquei sumidinha, porque estou cuidando da minha saúde. Logo, logo voltarei com tudo", garantiu.

Durante a interação, uma pessoa também quis saber o porquê da empresária ainda "carregar" o sobrenome Camargo. "Eu não 'carrego', porque isso não é um fardo. Eu tenho o Camargo porque no divórcio foi meu ex-marido que pediu para mantê-lo", rebateu Zilu.