Paula Barbosa interpreta a Zefa no remake de ’Pantanal’ - Divulgação/Globo

Paula Barbosa interpreta a Zefa no remake de ’Pantanal’Divulgação/Globo

Publicado 22/09/2022 14:57

Rio - Paula Barbosa, intérprete da Zefa em "Pantanal", foi entrevista no podcast "Papo de Novela" do Gshow e aproveitou para comentar a fala de Giovanna Gold, que fez o mesmo papel na primeira versão da trama, de que teria sido ignorada por ela. A atriz de 36 anos ainda falou sobre o encontro com a veterana durante uma gravação que contou com a presença dos atores que estiveram no folhetim exibido pela Manchete em 1990.

fotogaleria "Nesse dia da gravação, eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado. Muita gente não conhecia o meu trabalho e falar uma coisa dessa, hoje em dia, pode cancelar uma pessoa", afirmou.

"Acho que ela poderia ter me procurado e falado comigo. Então, nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. Era um momento para a gente curtir junto. E confesso que continuo na interrogação", disse. Paula Barbosa não afastou a possibilidade de uma acerto com Giovanna Gold. "Mas, se um dia a gente tiver oportunidade de falar sobre isso com calma, a gente fala", concluiu.

Versões

Durante uma live no Instagram, Giovanna Gold contou que foi ignorada pela atriz. "Mandei uma mensagem para ela, desejei boa sorte, mas ela não me falou nem obrigado", relatou. Ao saber do comentário, Paula Barbosa desmentiu a fala. "Eu não queria dar ibope pra esse tipo de coisa, mas, as pessoas têm me perguntado sobre isso, e eu faço questão de dizer. A Giovanna Gold, a primeira Zefa de Pantanal, disse que me mandou mensagem e eu nem sequer agradeci e ignorei. Isso não é verdade. Eu prefiro acreditar que alguém interpretou mal algo que ela tenha dito. Porque lá no comecinho, quando eu comecei a divulgar que ia fazer a Zefa, ela comentou em uma foto minha e eu respondi o comentário dela. Dizendo o quanto eu estava muito feliz e honrada em pegar o bastão."