Débora Bloch comemora aniversário da filhaReprodução Internet

Publicado 22/09/2022 15:36 | Atualizado 22/09/2022 15:50

Rio - Débora Bloch usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 29 anos da filha, Júlia Anquier. A artista compartilhou uma foto da jovem com um buquê de flores. "29 anos de muito amor. Te amo, Jujuba", escreveu a atriz na legenda da imagem. Amigos, familiares e fãs aproveitaram para parabenizar Júlia.

Um detalhe que chamou atenção dos seguidores foi a semelhança física da jovem com a mãe. "Caraca, Debi… É a sua cara de quando era mais nova! Com o cabelo mais escuro… DNA imprimiu!", disse uma pessoa. "Ela parece muito com você. Que Deus lhes abençoe.", elogiou outro internauta. "Muito parecidas! Mãe e a filha", disse um admirador.

Júlia e Hugo Anquier são filhos da atriz Débora Bloch com o chef francês Olivier Anquier, com quem esteve até 2006. Atualmente, Débora está casada com o português João Nuno Martins.