David Brazil mostra nova mansão no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 17:48

Rio - David Brazil usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mostrar detalhes de sua nova mansão, localizada na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram, o influenciador compartilhou um vídeo do tour pela residência construída em um terreno de 7 mil m² e celebrou a conquista, comparando com sua primeira casa. "Quase pronta", avisou ele.

"Obrigada, meu Deus, por me dar saúde e disposição para trabalhar e realizar meus sonhos. Vocês que me acompanham e torcem por mim também fazem parte dessa conquista", declarou o apresentador, na legenda da publicação. Com dois andares, terraço e 350 m² de área construída, a mansão conta com quatro suítes, cozinha e sala integradas, além de varanda e área gourmet com piscina.

Nos comentários, vários artistas se juntaram a David na celebração pela realização: "Que demais!!! Você merece muito!", disse Pedro Scooby. "Você merece realizar todos os seus sonhos", escreveu Cássio Reis. "Que você curta e desfrute muito de tudo, meu amor", desejou Rafael Zulu.

Confira: