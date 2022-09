Any Gabrielly - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 17:10

Rio - Any Gabrielly contou nesta quinta-feira (22) que irá deixar o grupo Now United. A cantora de 19 anos revelou que a recente mudança para Los Angeles foi motivada pela decisão de seguir em carreira solo. Ela era a única representante brasileira no grupo formado por jovens de diferentes nacionalidades.

"Como alguns de vocês já sabem, eu me mudei para Los Angeles de vez e o motivo pelo qual fiz isso é que vou investir na minha carreira solo, junto com Simon Fuller, que ainda será meu empresário. Sei que é muito para assimilar, mas não se preocupem porque continuarei sendo parte da família Now United para sempre. Ainda me apresentarei com eles no futuro e estarei pessoalmente envolvida em encontrar um novo integrante brasileiro para o grupo", anunciou.

A cantora ainda avisou que seu último show como integrante do grupo acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 19 de novembro. "Será minha chance de dividir o palco com meus irmãos e irmãs do Now United uma última vez. Estou muito animada para fazer o maior e melhor show que já fizemos."