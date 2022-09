Zeca Pagodinho nega foto com fã e divide opiniões na web - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 16:42

Rio - Zeca Pagodinho está dando o que falar nas redes sociais após se recusar a tirar uma foto com fã. Na manhã desta quinta-feira, o cantor de 63 anos passeava em shopping do Rio quando foi abordado por Gustavo Correa. O estudante registrou o momento nas redes sociais e foi irônico ao comentar a reação do sambista.

"Obrigado pelo carinho, Zeca, sou seu fã", escreveu o rapaz ao publicar o vídeo nos Stories do Instagram. No registro, Gustavo pediu para posar com o artista, que respondeu: “Ah, que isso? Uma hora dessas?”, disparou Zeca.

Depois, o jovem retornou aos Stories para esclarecer que não ficou chateado com o cantor e brincou com o motivo que teria causado a recusa do músico. "Gente, releva. Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e a gente pedindo para tirar foto com o cara… Ressaca braba", disse Gustavo.

No Twitter, a atitude de Zeca dividiu a opinião dos fãs: "Que horror. Artista tem que aturar e ter paciência pra fã sim! Nós, meros mortais, engolimos sapo todo dia pra ganhar nosso dinheirinho. Eles ganham 'dinheirões' e não querem dar um sorriso amarelo pra foto? Me poupe", detonou uma internauta. Outra pessoa defendeu o cantor: "Passo todos os panos possíveis pro Zeca Pagodinho. Tô poucas ideias também, te entendo", disse.

Em julho deste ano, Zeca Pagodinho foi um dos convidados no podcast "Mano a Mano", apresentado por Mano Brown. Durante o bate-papo, o sambista avisou que não se sente confortável em tirar fotos na rua: "Eu não gosto de tirar foto, principalmente em Xerém, porque é o único lugar que eu sento na praça, leio jornal, tomo uma cerveja, vou à feira. Algum lugar eu quero ser o Jessé, e esse lugar tem que ser Xerém", declarou.

Confira:

