Aos 87 anos, Renato Aragão almoça com a esposa em restaurante na Barra

Rio - Renato Aragão levou a esposa, Lilian Aragão, para almoçar em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na tarde desta quinta-feira, o comediante de 87 anos e a fotógrafa, de 54, foram vistos em clima de romance no estabelecimento e chegaram a trocar carinhos na frente das câmeras. Recentemente, o casal marcou presença no Rock in Rio, junto com a filha, Lívian Aragão, de 23 anos.

