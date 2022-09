Patrícia Abravanel - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 19:07

Rio - Patrícia Abravanel usou o Instagram nesta quinta-feira (22) para externalizar seu pensamento sobre a passagem do tempo. Em vídeo compartilhado pela apresentadora, ela recordou alguns momentos de sua trajetória artística ao lado do pai, Silvio Santos, de 91 anos, que retomou as gravações de seu programa no SBT