Publicado 21/09/2022 15:47 | Atualizado 21/09/2022 15:48

Rio - Silvio Santos, de 91 anos, retornou aos estúdios do SBT, nesta quarta-feira, após três meses afastado. O apresentador gravou seu programa dominical, em São Paulo, e colocou um ponto final nos boatos de que teria se aposentado. A volta do marido de Íris Abravanel foi compartilhada por Patrícia Abravanel através do Instagram. Nas imagens, ele aparece indo em direção a filha e a abraça. Na legenda, ela escreveu: "Olha quem tá aqui! Aee".

Não demorou muito para os internautas reagirem. "Que alegria ver o Silvio gravando", comentou Ratinho. "Vida longa para o homem do baú. Sílvio Santos é um mito", opinou outro. "Ah, finalmente!!! Meus domingos vai voltar a ser alegres! O rei voltou!", destacou um terceiro.







No dia 9 deste mês , Silvio Santos posou todo sorridente ao lado de Ratinho, de 66 anos, no salão de Jassa. Na imagem, o apresentador aparecia com tinta no cabelo e de pijama. Com a mudança no visual, alguns usuários das redes sociais chegaram a especular o retorno do dono do SBT à atração. "Se tá no Jassa, Então tá voltando", disse um internauta.

Silvio estava longe das telinhas desde junho. O motivo do afastamento do apresentador, no entanto, não foi informado. Neste período, o 'Programa Silvio Santos" foi comandado por Patricia Abravanel.