Enquanto Bia Miranda só fala dele em 'A Fazenda', Adriano Imperador passeia com namorada no shopping

Rio - O ex-jogador de futebol Adriano Imperador, de 40 anos, passeou de mãos dadas com sua namorada, Micaela Mesquita, em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. O ex-atleta e Micaela têm um relacionamento de idas e vindas desde 2015.

Enquanto isso, Bia Miranda, de 18, neta de Gretchen, segue falando sobre sua "ficada" com o astro durante seu confinamento no reality show "A Fazenda", da Record TV. Bia, inclusive, só foi convidada para a atração por conta de seu affair com Adriano e a "briga familiar" que se formou depois que ela se relacionou com ele. A mãe de Bia, Jenny Miranda, também estava interessada no jogador de futebol.

Relatar erro