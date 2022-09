Juju Salimeni ganha aliança do namorado, Diogo Basaglia - Reprodução do Instagram

Juju Salimeni ganha aliança do namorado, Diogo BasagliaReprodução do Instagram

Publicado 23/09/2022 11:11 | Atualizado 23/09/2022 11:11

Rio - O namoro de Juju Salimeni e Diogo Basaglia segue firme e forte. O empresário contou através do Instagram, nesta quinta-feira, que os dois usam aliança de compromisso e mostrou detalhes da peça. Ele presenteou a musa fitness com um modelo da joia que tem diamantes.

"É exatamente essa. É da Tiffany & Co, tem esses diamantes pequenos. Já a minha é toda lisa, padrão", disse Diogo, ao publicar uma imagem da peça no dia em que foi comprá-la. De acordo com o site oficial da grife, a joia custa R$ 10.850, tem diamantes com lapidação brilhante em platina e uma largura de 3mm.