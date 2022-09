Aguinaldo Silva - divulgação

Rio - Aguinaldo Silva desabafou sobre a postura de um 'executivo mor' através do Twitter, nesta quinta-feira. Fora da TV Globo há dois anos, o autor revelou que ficou chateado após ouvir de um profissional que ele deveria escrever outra novela, depois de uma trama de sucesso, como se fosse uma coisa simples.

"Novela é assim: você escreve, 30 milhões de espectadores durante 6 meses só falam disso, ela termina e, três meses depois, o executivo mor da emissora te chama e diz: 'é, essa foi legal. Agora faz outra'. Tudo isso como se você tivesse acabado de lavar uma trouxa de roupa no rio", escreveu ele, que trabalhou na Globo durante quatro décadas e escreveu sucessos como "Senhora do Destino", "Vale Tudo", "Pedra Sobre Pedra", Duas Caras" e "Fina Estampa".

Um internauta rebateu a declaração do autor. "A diferença que não se ganha 5 milhões por mês (quando a novela está no ar) para lavar a trouxa de roupa no rio, né?", comentou um usuário da rede social. Aguinaldo, então, explicou que não recebia esse salário. "Cinco milhões só se for de tampinhas de garrafa de Coca-Cola diet querido. Essa lenda dos cinco milhões por mês foi inventada por um doido varrido".

O último trabalho de Aguinaldo Silva na TV Globo foi "O Sétimo Guardião". Os bastidores da novela, que não conquistou o público, foram cheios de polêmica, desde uma disputa pelos direitos de coautoria entre Aguinaldo Silva e ex-alunos de um curso, até chegar a boatos envolvendo seus protagonistas, como os atores José Loreto, que viveu o personagem Júnior, e Marina Ruy Barbosa, que deu vida à Luz.