Viih Tube fazem chá de bebê com tema ’BBB’Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2022 13:15 | Atualizado 16/10/2022 13:16

Rio - A espera acabou! Viih Tube e Eliezer prepararam para este domingo (16) o chá de revelação para descobrirem o sexo do bebê que estão esperando. O pai de primeira viagem compartilhou em seu Instagram detalhes da decoração da festa, que tem como tema o "BBB", reality que o casal participou e, embora não tenham sido da mesma edição, foi por causa dele que se conheceram.

"Gente, cheguei no chá. Está lindo demais! Que bonitinho!", celebrou ele, mostrando pessoas vestidas como os 'dummies' do programa.

A paleta de cores do evento sinaliza lilás para menina e verde para menino. Eliezer está vestindo uma roupa que contém as duas cores juntas, assim como Viih. No convite, o casal especificou como os convidados deveriam se vestir para a festa. "Use pelo menos uma peça de roupa verde se achar que é menino ou tons de roxo/lilás se achar que é menina".

O ex-BBB também mostrou o bolo decorado com dois robôs como os que aparecem nas edições do programa, sendo um menino e uma menina. Eli revelou ainda que foi preparado um confessionário, onde as pessoas podem deixar recados para os futuros papais.



O chá irá reunir apenas amigos e familiares, e Viih Tube explicou o motivo de ter decidido não convidar a imprensa para fazer a cobertura. "Por uma escolha minha e do Eli, não vamos receber a imprensa porque vai ser um evento mais amigo, mais família, mais intimista. Não vou dar entrevista, quero só viver esse momento com pessoas próximas", afirmou.

Em compensação, os ex-BBBs, que estão namorando há um pouco mais de três meses, farão uma live, às 15h, que será o momento da revelação do sexo do bebê.