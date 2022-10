Nas redes sociais, Simony comemora regressão de câncer no intestino - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2022 17:44

Rio - Simony, de 46 anos, usou as redes sociais, no último sábado, para comemorar a regressão do câncer que afetou seu intestino. No Instagram, a cantora revelou aos seguidores que o tumor diminuiu cerca de 50% e deu detalhes sobre as novas etapas do tratamento médico.

"Sim, esta é uma foto de agradecimento. O tumor diminuiu em mais de 50%, agora o restante é com a radioterapia", iniciou a artista, que foi diagnosticada com a doença em agosto deste ano. "Obrigada Deus, obrigada. Sim, eu uso uma prótese capilar. Sim, eu estou careca, como muitas ficam, mas não me acostumei e tudo bem também. Apesar que aqui em casa todos me acham linda assim", acrescentou.

"Resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. Não é fácil se olhar no espelho e não se reconhecer com [mais] 13 kg, inchada e carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe. Obrigada por todas as orações, estamos chegando lá. Amo vocês, meus filhos! Vocês estão sendo muito importante em tudo. Meu marido, minha mãe guerreira [...] Esse post não é sobre cabelo, é sobre cura", finalizou Simony.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho para cantora. "Deus abençoe grandemente sua vida, guerreira! Você está sendo um exemplo para muitos que passam por este tratamento", escreveu uma seguidora. "Força, garota! Você é muito guerreira! Muita fé para você", desejou uma internauta. "Mulher guerreira que amo! Que bom que a artista que admiro é uma mulher transparente. Obrigada, Simony", disse uma usuária.

