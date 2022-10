Fernanda Montenegro - Globo/Estevam Avellar

Rio - Hoje é dia de Fernanda Montenegro! Uma das maiores atrizes da história do Brasil completa 93 anos neste domingo (16) e recebeu o carinho de diversos famosos nas redes sociais. Dentre eles, Gilerto Gil, colega de Academia Brasileira de Letras.

“Gostamos da vida, daquilo que fazemos. Fernanda com o teatro, o cinema e a televisão, eu com a música e a militância cultural”, disse o cantor. Outros artistas como Emicida, Regina Cazé, Caetano Veloso e Gloria Pires também fizeram sua homenagem a grande dama da teledramaturgia.

Com mais 70 anos de carreira, Fernandona, como carinhosamente é chamada, é atriz brasileira que mais alcançou reconhecimento internacional. Em 1999, se tornou a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de "melhor atriz". É também a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, sendo nomeada por seu trabalho em "Central do Brasil". A personagem Dora também lhe rendeu Urso de Prata no Festival de Berlim de 1998 e uma indicação ao Globo de Ouro de "melhor atriz em filme dramático". Além disso, foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de "melhor atriz" pela atuação em Doce de Mãe, em 2013.



Em março de 2022, a atriz tomou posse da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo o diplomata Affonso Arinos, sendo a 9.ª mulher e a primeira atriz a entrar na lista dos imortais da ABL.



