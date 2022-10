Após chá revelação, Viih Tube e Eliezer falam sobre nome do bebê - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2022 20:21

Rio - Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para falar da indecisão na escolha do nome de sua filha. Os ex-BBBs descobriram neste domingo, durante o chá revelação , que serão pais de uma menina e aproveitaram para comentar sobre a descoberta com os seguidores.