Viih Tube fazem chá de bebê com tema ’BBB’Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2022 17:10 | Atualizado 16/10/2022 17:31

Rio - Arthur Aguiar foi bastante observador e acabou com a surpresa do chá revelação do bebê de Viih Tube e Eliezer , realizado neste domingo. No Instagram, o campeão do "Big Brother Brasil 22" expôs, antes mesmo dos pais da criança, que os dois estariam esperando uma menina.