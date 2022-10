Atriz Gabi Lopes surpreende ao revelar salário baixíssimo que recebia na Rede Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2022 21:33

Rio - A atriz Gabi Lopes surpreendeu ao revelar durante sua participação no podcast "Poc Cast", comandado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, o valor do salário que recebia na Rede Globo. A artista interpretava a personagem Priscila Lima na edição "Sonhos", da novela "Malhação", entre os anos de 2014 e 2015.

No bate-papo, Gabi afirmou que trabalhava por mais de oito horas por dia e ganhava R$ 2,1 mil por mês. Entretanto, após os descontos, seu salário totalizava em apenas R$ 1,8 mil. "Meu aluguel, na época, era R$ 1,5 mil. Consegui dividir com o Juliano Laham, então, a gente dividia custos", contou a atriz. "A gente morava no Minha Casa Minha Vida, lá em Jacarepaguá, do lado da Globo, sem luxo nenhum, o negócio era ofício", acrescentou.



Durante a conversa, a atriz disse que, por sorte, sua personagem acabou ganhando destaque, o que fez com que ela conseguisse ser incluída em diversas ações de merchandising e consequentemente, ganhasse mais. "Eu fazia muito [merchandising da] Coca-Cola e muito [da] Acuvue nas cenas mesmo, e ganhava R$ 700 por 'publi' com a minha personagem", contou.

Saudosa, Gabi admitiu que apesar da dificuldade, amava sua antiga rotina. "Todo dia de manhã ia pra Globo, de segunda a sábado, trabalhava pra caramba, eu amava. E tinha o VR [vale-refeição], que era minha alegria. Mas era engraçado porque todo mundo achava que era muito luxo", relembrou.