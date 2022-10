Maíra Cardi - Reprodução/Internet

Maíra CardiReprodução/Internet

Publicado 16/10/2022 11:41 | Atualizado 16/10/2022 12:42

Rio - Após se separar de Arthur Aguiar, Maíra Cardi comentou uma publicação sobre o enredo de "Travessia". Na nova novela das nove, o personagem de Chay Suede, Ari, trai Brisa, interpretada por Lucy Alves, com Chiara, papel de Jade Picon, pouco depois de chegar ao Rio para estudar, enquanto ela cuida da casa e do filho no Maranhão.

fotogaleria

A influenciadora, que tem uma filha com o campeão do "BBB 22", opinou sobre a situação. "Óbvio que fazemos na melhor das intenções porque amamos e queremos o melhor para o outro, e no caso entregamos tudo e mais um pouco", ponderou ela.



"Porém, quando fazemos esse "papel de tudo" tiramos a capacidade e responsabilidade dele ter o papel de homem que deveria ter, e entramos no papel da mamãe que ele sem perceber procurava", continuou.



"E aí a porra desanda toda! Logo precisamos fazer menos, bem menos, para que sobre espaço para que eles façam mais! Quando mais se entrega, menos eles se sentem capazes e mais chifre vem!", escreveu Maíra, indicando uma profissional no assunto. "Ela explica muito sobre nosso papel disfuncional de fazer demais e entrar no lugar de mãe e tomar chifre como consequência", concluiu.

Maíra e Arthur se casaram em 2017 e, ao longo quase de cinco anos de relacionamento, acumularam idas e vindas e um extenso histórico de traições por parte do ator. A separação foi anunciada no início deste mês.