Álbum ’Versions Of Me’ de Anitta é o primeiro disco pop brasileiro a atingir 1 bilhão de streams no SpotifyReprodução/Instagram

Publicado 17/10/2022 11:18 | Atualizado 17/10/2022 11:22

Rio - Anitta continua colecionando primeiras vezes! "Versions Of Me", o quinto álbum de estúdio da cantora, alcançou a marca de 1 bilhão de streams no Spotify, tornando-se o primeiro disco pop brasileiro a conquistar tal feito. Nas redes sociais, seu empresário, Brandon Silverstein, aproveitou para comemorar a marca atingida.

"'Versions Of Me' ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify. Este é o primeiro álbum dela [de Anitta] a atingir o marco", dizia a captura de tela de um tweet, publicada por ele no Instagram.

O quinto e mais recente álbum de Anitta foi também seu primeiro lançamento com a gravadora internacional Warner Records, tendo produção executiva assinada por Ryan Tedder, produtor estadunidense que já trabalhou com nomes como Beyoncé e Adele. Entre as 15 faixas lançadas em abril deste ano, estão parcerias com Saweetie, Cardi B, Ty Dolla $ign, Khalid, Afro Bid, Myke Towers, Chencho Corleone, Mr. Catra e YG.

Entre os sucessos do disco, o hit "Envolver" rendeu à cantora seu primeiro top 1 nas músicas mais tocadas no mundo do Spotify Global, e garantiu o recorde de mais de 410 milhões de reproduções para a conta de Anitta.