Poliana Rocha defende Leonardo após críticas de João Guilherme por apoio a BolsonaroReprodução/Instagram

Publicado 17/10/2022 21:48

"Como isso me chateia, a que ponto chegamos!!! João Guilherme, por favor respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", começou ela, em postagem nos Stories do Instagram. Mais cedo, o ex-Carrossel fez uma série de postagens no Twitter em que desaprovou a participação do pai em evento realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília, com o presidente e outros artistas do sertanejo, como Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo.

Apoiador do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), João Guilherme ainda rebateu as críticas sobre ter sido sustentado por Leonardo, o que foi citado na publicação de Poliana: "Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente... Viagens... E tudo que você precisou)", escreveu a mãe de Zé Felipe.

"Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho!!! Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso, repense suas atitudes!!! Uma relação de pai e filho... Deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo!!! Só quem não tem pai que sabe valorizar isso, eu creio!!! Que pena", finalizou Poliana.