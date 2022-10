Cantores sertanejos como Leonardo, Zezé Di Camargo, Chitãozinho e Gusttavo Lima estão apoiando Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 17/10/2022 20:59 | Atualizado 17/10/2022 21:03

Nesta segunda, 17, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) recebeu o apoio de cantores sertanejos entre eles Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda em um encontro no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. A reunião também foi transmitida por live nas redes sociais do presidente.

"A nossa Carta, a democracia, é a nossa Constituição. Com esse espírito de liberdade do nosso povo, prosperidade, respeito às religiões é que Leonardo e Gusttavo Lima estão presentes aqui" afirmou Bolsonaro.

Além dos artistas, também compareceram o apresentador Ratinho e o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Chitãozinho, da dupla com Xororó, disse a Bolsonaro que o "mundo sertanejo" está com ele e aproveitou o momento para pedir votos para o chefe do Executivo e para o candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. "O presidente Jair Bolsonaro foi, em todos os tempos, o presidente mais sertanejo que já tivemos no Brasil", comentou.

Gusttavo Lima pediu para que seus seguidores votem em Bolsonaro em defesa da família. "Essa é uma pauta que eu sempre defendi e sempre vou defender, que é a família , do pai, da mãe, do respeito. É sobre isso, é sobre o idealismo da família, idealismo dos filhos", declarou.

Durante o encontro, Bolsonaro comparou seu governo com o do seu adversário no segundo turno, Lula (PT) e criticou países como Argentina, Chile e Venezuela que segundo ele são "socialistas". Leonardo, por sua vez, enfatizou que Lula estava conspirando a fechar igrejas e perseguir religiosos e se recusaria a colocar uma bandeira "com estrela vermelha" nas costas.

"Dizer que eu sou contra várias coisas que estão pregando por aí do outro lado, sobre religião. A religião ela existe, o cristianismo, o evangélico, o espiritismo. A gente tem que respeitar a religião. E falar em fechar igrejas, templos, é totalmente negativo agora a imagem do nosso país. Eu me recusaria a botar uma bandeira futuramente nas minhas costas que tem uma estrela vermelha. É verde, amarela, azul, branco", afirmou.

Após a reunião, o chefe do Executivo fez uma declaração à imprensa e afirmou que o apoio dos cantores sertanejos dá a ele "a certeza" de que haverá uma virada no segundo turno. "A presença dos senhores e senhoras (artistas sertanejos) nos orgulha e nos dá a certeza da virada", comentou.