Pesquisa Ipespe mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 43%Reprodução/Facebook

Publicado 18/10/2022 17:51 | Atualizado 18/10/2022 17:57

A pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (18), mostra que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 49% das intenções de voto no segundo turno das eleições. O candidato do PL, Jair Bolsonaro tem 43% das intenções de voto. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro.

Votos brancos e nulos somaram 6% e 2% disseram ainda não saber em que vão votar.

Como a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem empatados tecnicamente no limite da margem.

Na pesquisa anterior, divulgada pelo Ipespe em 14 de outubro, Lula e Bolsonaro apareceram com os mesmos percentuais, 49% e 43%, respectivamente. Na primeira pesquisa do instituto para o segundo turno, o petista tinha 50% das intenções de voto, contra 43% de Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada com recursos do próprio Ipespe e registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-06307/2022. Os pesquisadores ouviram 1.100 eleitores nos dias 17 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95%.