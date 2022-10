Bolsonaro sofre as consequências do comportamento de apoiadores em Aparecida - JL ROSA / AFP

Publicado 18/10/2022 17:59

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está preocupado com a estabilidade das pesquisas externas e com crescimento de Lula nos tracking da sua campanha. As polêmicas de seus apoiadores com a Igreja Católica e a frase sobre garotas venezuelanas assustaram seu grupo. Agora o objetivo é emplacar algum discurso para tirar votos do seu adversário no segundo turno das eleições 2022.

Segundo apurou o Portal iG, Bolsonaro tinha como plano dialogar com as mulheres mais pobres e apontar quais problemas o Brasil poderia enfrentar em um eventual governo PT . A citação sobre as venezuelanas menores de idade tinham como objetivo mostrar “os resultados de um governo socialista”.



Só que a estratégia deu errado. A frase “pintou um clima” foi usada pelo Partido dos Trabalhadores e conseguiu “furar a bolha”, ultrapassando a barreira das redes sociais. O chefe do executivo federal se viu obrigado a fazer uma live no meio da madrugada para explicar a história.

Além disso, a campanha bolsonarista entrou no TSE e pediu a proibição da veiculação do vídeo por parte da oposição. O ministro Alexandre de Moraes acatou ao pedido, mas o estrago já estava feito. O presidente ficou abatido e pesquisas internas demonstraram que o eleitor ficou insatisfeito com a declaração do mandatário.



Só que o pior momento foi a confusão em Aparecida e os ataques contra padres católicos. Tracking do PL indicou queda de Bolsonaro, principalmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul.



Diante de todos esses problemas, o presidente tem conversado com aliados para buscar um fato novo para mudar a opinião dos eleitores. Porém, a ala política não quer uma polêmica que dê margem para a narrativa de fake news.

O tiroteio em Paraisópolis, por exemplo, foi tratado com prudência por parte do chefe do executivo federal. Ele não quis polemizar e afirmou que iria aguardar a investigação da polícia.



Bolsonaro e o Complexo do Alemão

Bolsonaro tentou emplacar no debate que Lula esteve ao lado de bandidos no Complexo do Alemão. A frase não pegou bem e ele precisou se desculpar.



O discurso que mais surtiu efeito desde o começo da campanha foi sobre corrupção. A campanha trabalha para associar o ex-presidente a novos escândalos. Só que o tempo está passando e o chefe do executivo federal tem pressa.