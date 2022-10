Michelle Bolsonaro afirmou que vai tomar providências contra jornalista que ofendeu sua filha - EVARISTO SA / AFP

Publicado 18/10/2022 19:16

A primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (18) que vai tomar providências contra a jornalista Barbara Gância por ter ofendido Laura Bolsonaro, filha mais nova do presidente Jair Bolsonaro (PL). No último domingo (16), a comunicadora escreveu uma frase mencionando a criança de 11 anos.

"Pra bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma p**a", publicou.

A frase rapidamente se espalhou pelas redes sociais e apoiadores do presidente da República se revoltaram. Bolsonaristas acusaram Barbara de não respeitar uma menor de idade.

A primeira-dama usou seu perfil do Instagram para compartilhar a frase e avisar que tomaria providências contra a jornalista, no entanto, não contou quais serão as atitudes. “Só lembrando a esta senhora, que a minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas", declarou.

Bolsonaro e a frase “pintou um clima”

A frase de Gância foi feita em meio à polêmica envolvendo Bolsonaro. Na semana passada, o governante afirmou que viu as venezuelanas menores de idade e “pintou um clima”, levando-o a visitar a casa delas para saber do que se tratava. Na ocasião, o presidente fez uma live.

“Eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas em um sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida”, disse o chefe do executivo federal.

Porém, a responsável pela residência negou que o espaço era de prostituição e que as meninas estavam sendo cuidadas por uma ação social.

Nesta terça, ele gravou um vídeo para se desculpar. Nas imagens publicadas hoje, o chefe do executivo federal está ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e María Teresa Belandria, aliada de Juan Guaidó, principal opositor do governo Maduro, na Venezuela.

“Se as minhas palavras, que por má-fé foram tiradas de contexto de alguma forma, foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpa, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo”, falou o presidente da República.