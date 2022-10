Com ausência de Lula (PT), somente o presidente Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado às 21h30 pelo pool. - Reprodução / Youtube

Publicado 18/10/2022 18:14

Rio- O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não irá comparecer ao debate presidencial marcado para esta sexta-feira (21), promovido pelo pool de veículos CNN, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil FM. O segundo turno das eleições 2022 ocorre no dia 30 de outubro.

Com a ausência do candidato do PT, somente o presidente Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado às 21h30 pelo pool.

De acordo com a CNN, a Coligação Brasil da Esperança, responsável pela candidatura de Lula, justificou “incompatibilidade de agendas”.



“Infelizmente, por incompatibilidade de agendas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não poderá comparecer ao debate realizado pelo SBT e emissoras parceiras neste segundo turno”, disse a coligação, em comunicado enviado aos veículos colaboradores do debate.



Primeiro turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos). O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Os outros candidatos que apareciam em seguida nas pesquisas de intenção de voto e foram derrotados pelo petista e pelo atual presidente eram Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT). Tebet marcou 4,16% (4.915.423 votos) e Ciro, 3,04% (3.599.287 votos).