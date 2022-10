Lula participa de caminhada nesta quarta-feira (12), no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 18/10/2022 18:08

Rio - Uma semana depois da visita a Berfold Roxo, Baixada Fluminense, e ao Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao estado nesta quinta-feira, 20, para atos no município de São Gonçalo, além de bairros estratégicos na Zona Oeste. Com 43,47% dos votos válidos contra 47% de Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições, o ex-presidente se reaproximou de cariocas e fluminense na tentativa de virar votos na reta final da campanha.

A agenda de Lula terá início em São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, às 11h. Reconhecido reduto do eleitorado evangélico no estado, o município confirmou a vitória no primeiro turno de Bolsonaro, que fez campanha na cidade nesta terça-feira, 18, com 50,09% (246.578 votos) contra 42,40% dos eleitores de Lula (208.703 votos). Ex-presidente terá o reforço de Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói e terceiro colocado na eleição para o governo do Rio, Fabiano Horta (PT), prefeito de Maricá, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), derrotado no pleito estadual por Cláudio Castro (PL).

À tarde, Lula participa de dois mais dois atos de campanha nos bairros de Paciência, às 14h30, e de Padre Miguel, às 16h30, ambos na Zona Oeste carioca. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), acompanhará Lula durante as caminhadas.