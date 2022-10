Lula (PT) participou do Flow Podcast nesta terça-feira (18) - Reprodução

Lula (PT) participou do Flow Podcast nesta terça-feira (18)Reprodução

Publicado 18/10/2022 21:30

Rio- Cumprindo sua agenda eleitoral, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou, nesta terça-feira (18), do Flow Podcast e falou sobre a importância de combater às fake news, além de sua trajetória e prisão em 2018. Com mais de 1 milhão de espectadores simultâneos, o podcast bateu recorde de audiência, superando a marca máxima que pertencia à participação de Jair Bolsonaro (PL) em agosto.

Na entrevista, Lula afirmou que a campanha de Bolsonaro "é uma verdadeira fábrica de mentira". O petista também comentou sobre a história do PT, as recentes polêmicas de Bolsonaro e falou sobre a importância das oportunidades de emprego e educação.

Sobre teto de gastos, o candidato afirmou que educação e saúde são investimentos. "Eu não acho que educação é gasto. Educação é investimento. Saúde também. A gente precisa tratar as pessoas com mais decência", disse.

O ex-presidente também comentou sobre o apoio declarado do jogador Neymar Jr. ao atual presidente Jair Bolsonaro. "Ele tem o direito de escolher quem ele quiser para presidente (...) Eu acho que ele está com medo de que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do Imposto de Renda dele", contou aos risos.