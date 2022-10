Lula (PT) participou de encontro online com aliados nesta terça - Reprodução

Publicado 18/10/2022 14:49

Rio - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre, nesta terça-feira (18), dois compromissos de sua agenda eleitoral. De manhã, o petista participou do Encontro dos Comunicadores e Comunicadoras, pela plataforma Zoom. Às 19h, Lula participará do Flow Podcast, que será transmitido pelos canais oficiais do Flow no YouTube e no Spotify.

No encontro online, que reuniu comunicadores e representantes de partidos aliados da Coligação Brasil da Esperança, Lula defendeu a disseminação da verdade. "É preciso união das forças democráticas para desmontar fábrica de mentiras de Bolsonaro", afirmou.

Lula relatou ainda a importância do aplicativo de mensagens Whatsapp na campanha. "Nós dependemos muito de vocês. Cada companheiro que trabalha a comunicação digital, cada companheira que trabalha com essa coisa do zap. É preciso que a gente tenha a noção que o zap é a grande arma que ele [Bolsonaro] utiliza para passar as suas mentiras", disse.

Estiveram na reunião virtual a senadora Simone Tebet (MDB), os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL-SP) e André Janones (Avante-MG), e a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB).