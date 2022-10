Simone Tebet foi convidada por Lula para integrar a campanha do petista no segundo turno - FABRICIO BOMJARDIM/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Simone Tebet foi convidada por Lula para integrar a campanha do petista no segundo turnoFABRICIO BOMJARDIM/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/10/2022 14:48

Nesta terça-feira, 18, a senadora Simone Tebet (MDB) se encontrou com empresários e falou que o bolsonarismo deve permanecer nos próximos quatro anos, mesmo com uma eventual derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 . Na visão da parlamentar, o presidente da República “mudou a mentalidade” dos brasileiros por causa das suas atitudes.

“Vamos derrotar Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai persistir pelos próximos quatro anos. Tudo que o bolsonarismo representa, de ser reacionário, daquele retrocesso civilizatório, de valores… Não é possível a gente não se indignar com o mau exemplo que o presidente dá, de palavras chulas, de palavrões, de humilhar, de desvencilhar, de achar que o Brasil tem sido exatamente o que uma meia dúzia pensa”, explicou.



“A nossa maior riqueza sempre foi a nossa diversidade. Como é que nós podemos agora ter um presidente que conseguiu em menos de quatro anos, através de fake news, de rede social, mudar esses valores? E tá mudando a mentalidade, a alma e o caráter do povo brasileiro. É isso que nós estamos falando. É contra isso que nós temos que lutar ”, acrescentou.

Tebet criticou a “guerra santa” criada pelo grupo que apoia o presidente e destacou a visita de Bolsonaro ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. O evento terminou em confusão entre bolsonaristas.



“Acima da política está a nossa fé, seja ela qual for. E pela fé nós fazemos tudo, ou nós não temos fé. Pelo nosso Deus que nós acreditamos nós fazemos tudo. Por isso que o Estado tem que ser laico. Por isso que nós não podemos admitir que a religião entre na política”, comentou.



“Olha o que nós estamos fazendo em um dia santo para os católicos como eu. Ele [Bolsonaro] levou uma meia dúzia de bolsominions para vaiar uma missa que estava sendo lá consagrada em uma devoção da maior santa da Igreja Católica. “Não interessa se eu sou evangélica e não acredito, mas tem católicos que acreditam como eu, ele não respeita isso”, concluiu.

A senadora participou de uma reunião com vários empresários na capital paulista. Ela esteve ao lado da ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede) e do economista Armínio Fraga.



Tebet tem trabalhado na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. Caso o petista vença, há chance da senadora ser convidada para ocupar um ministério.