Deputada Maria do Rosário (PT-RS) pede que Bolsonaro seja investigado - Elza Fiúza/Agência Brasil

Deputada Maria do Rosário (PT-RS) pede que Bolsonaro seja investigadoElza Fiúza/Agência Brasil

Publicado 18/10/2022 14:24

Nesta terça-feira, 18, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), se uniu a movimentos de defesa da criança e do adolescente e acionou o Ministério Público Federal (MPF) para investigar possível caso de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o suposto esquema de exploração sexual de menores venezuelanas citadas por ele na última sexta, 14.



A deputada pede uma investigação sobre quais medidas foram tomadas pelo presidente ao identificar o suposto caso de exploração sexual e o motivo de não tê-lo denunciado às autoridades responsáveis. Caso seja comprovado as falas do chefe do Executivo, a deputada indica o crime de prevaricação.



O documento também pede a suspensão da visita da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da ex-ministra Damares Alves a comunidade citada pelo mandatário.

“A ida das duas Senhoras terá uma repercussão: Se houver realmente a conduta atribuída as meninas, de serem vitimas de exploração sexual, as referidas senhoras devem se dirigir as autoridades competentes para que apurem a veracidade da alegação. A outra, caso se desloquem para a Instituição para demonstrarem de que nao se trata do que o sumo mandatário relatou, irao somente expor a imagem de crianças e adolescentes, protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para toda a sociedade brasileira, não com o escopo de protege-las, mas apenas com o interesse de preservar a campanha eleitoral do esposo de uma delas” , diz trecho da representação.



Relembre o caso

Em entrevista ao podcast do canal Paparazzo Rubro-Negro na sexta-feira, 14, Bolsonaro causou polêmica ao relembrar um encontro com jovens venezuelanas nas ruas de São Sebastião, no DF. Ao dizer que "pintou um clima" entre ele e as adolescentes, o presidente foi muito criticado e até mesmo associado à pedofilia.



“Eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas em um sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida”, disse o mandatário.

Mulher venezuelana contestou Bolsonaro

Uma mulher venezuelana, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro no ano passado, contestou a fala do candidato à reeleição, que afirmou que as menores presentes na casa estavam "arrumadas para ganhar a vida".



Segundo informações do Portal UOL, a venezuelana afirma que no dia em que ocorreu a visita de Bolsonaro, acontecia no local uma ação social para refugiados. "Não tem nada a ver com o que ele está falando agora", disse a mulher na entrevista ao portal. Ela preferiu não ser identificada.



Pedido de desculpas