Bolsonaro fez a declaração acompanhado da primeira-dama e de uma representante da Venezuela - Reprodução/Twitter

Publicado 18/10/2022 13:16

Nesta terça-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo pedindo desculpas às venezuelanas menores de idade mencionadas por ele no podcast do canal Paparazzo Rubro-Negro, na sexta-feira, 14. Durante o bate-papo, o candidato à reeleição falou que “ pintou um clima ” ao andar de moto em São Sebastião, no Distrito Federal, e insinuou que meninas eram garotas de programa.

Nas imagens publicadas nesta terça, o chefe do executivo federal está ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e María Teresa Belandria, aliada de Juan Guaidó, principal opositor do governo Maduro, na Venezuela.

“Se as minhas palavras, que por má-fé foram tiradas de contexto de alguma forma, foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpa, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo”, disse o presidente da República.

O conteúdo do vídeo deverá ser exibido nas propagandas das eleições 2022 de TV e rádio, além de circular nas redes sociais.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou que viu as venezuelanas menores de idade e “pintou um clima” , levando-o a visitar a casa delas para saber do que se tratava. Na ocasião, o presidente fez uma live.



“Eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas em um sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida”, disse Bolsonaro.



Porém, a responsável pela residência negou que o espaço era de prostituição e que as meninas estavam sendo cuidadas por uma ação social.



Bolsonaro acionou o TSE

Com a repercussão negativa, o PT passou a veicular o conteúdo nas redes sociais e se organizava para exibir na TV. Porém, Bolsonaro entrou no TSE e o ministro Alexandre de Moraes proibiu o uso da entrevista por parte da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.