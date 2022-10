Lula participa de encontro virtual com aliados - Reprodução Youtube

Publicado 18/10/2022 14:17

Nesta terça-feira (18), o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou virtualmente com políticos e comunicadores da sua coligação para falar de estratégias de comunicação. O ex-presidente falou por 10 minutos e afirmou que o seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), tem usado o WhatsApp para “passar mentiras” nas eleições 2022.

Petista falou para aliados que desmentir os conteúdos mentirosos que estão nas redes sociais não é suficiente. Na avaliação dele, é preciso que todos apresentem propostas “positivas” aos eleitores.

Estiveram na reunião virtual a senadora Simone Tebet (MDB); os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL-SP) e André Janones (Avante-MG); e a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB).

"Nós dependemos muito de vocês. Cada companheiro que trabalha a comunicação digital, cada companheira que trabalha com essa coisa do zap. É preciso que a gente tenha a noção que o zap é a grande arma que ele [Bolsonaro] utiliza para passar as suas mentiras", disse Lula.

"É preciso que, ao rebater as mentiras, a gente passe mensagens das coisas positivas que existem e vão existir neste país. Parte das propostas ,do plano de governo, parte das coisas que fizemos. É preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica, uma proposta, para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganharmos as eleições. A gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, com um escudo, tentando rebater as críticas. É pouco", acrescentou.

Lula fala de fake news criada por Bolsonaro

O ex-presidente relembrou que foi vítima de uma fake news sobre fechamento de igrejas evangélicas, caso ele fosse eleito. Lula destacou que, em 2003, regulamentou a lei de liberdade religiosa no Brasil.

"É só mostrar o que a gente fez. Ele [Bolsonaro] sabe disso, mas ele conta essa mentira todo santo dia, e isso vai parecendo que é verdade. E nós não podemos só ficar repetindo que o Lula não vai fechar igreja. Nós temos prova histórica. Eu fui presidente oito anos, não fui oito dias. A Dilma Rousseff foi presidenta quase seis anos. Nós temos história de que a nossa relação com a igreja, a nossa relação religiosa, é a mais democrática e a mais saudável possível", pontuou.

"Só interessa discutir a verdade. Não acredito em um governo que ganhe a eleição mentindo governe seriamente este país", disse. "Esse cara gasta muito dinheiro para contar muita mentira. E nós gastamos pouco dinheiro para contar a verdade. Mas tenho certeza que, como sempre, a verdade vencerá", concluiu.