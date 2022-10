Jade Picon e Xamã são clicados na praia da Barra da Tijuca

Rio - Jade Picon aproveitou a segunda-feira para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Esbanjando estilo, a atriz usou um biquíni rosa, calça e lenço com a mesma estampa e óculos de sol para curtiu o momento relaxante após realizar a prova prática de direção e ser aprovada

Quem também aproveitou um banho de mar na praia da Barra da Tijuca foi Xamã. O cantor teria trocado beijos com a atriz durante a última edição do Rock in Rio. Jade Picon chegou a interromper uma entrevista nos bastidores do festival após ser questionada sobre o possível affair com Xamã