Xamã grava participação em Travessia Fabio Cordeiro/ Gshow

Publicado 20/09/2022 11:30 | Atualizado 20/09/2022 11:33

Rio - Xamã, de 32 anos, gravou uma participação especial na novela 'Travessia', que estreia no dia 10 de outubro, na TV Globo. Em sua estreia nos folhetins, o cantor, que é um dos artistas mais executados nas plataformas de streaming, dará vida a ele mesmo. A cena ainda conta com os personagens de Aílton Graça, Jade Picon e Nathália Falcão.

Na novela, Aílton Graça dá vida a Monteiro, um professor de história, casado com Laís (Indira Nascimento). Eles formam uma família de classe média, estável e feliz. Já Jade Picon interpreta Chiara, filha de Débora (Grazi Massafera) e Moretti (Rodrigo Lombardi). No entanto, quem assume a jovem mimada após a morte da companheira é Guerra (Humberto Martins).

Vale lembrar que houve rumores de um possível affair entre Jade Picon e Xamã. Os dois teriam se beijado em um dos dias do Rock in Rio, que aconteceu neste mês. A nova atriz do pedaço chegou a protagonizar um climão durante uma entrevista para o Portal g1, ao ser perguntada sobre o romance entre eles . A influenciadora e ex-BBB ficou paralisada e a entrevista foi interrompida pelo assessor.