Eliezer rebate críticas por reação em chá revelação com Viih Tube - Reprodução/Instagram

Eliezer rebate críticas por reação em chá revelação com Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 17/10/2022 17:31 | Atualizado 17/10/2022 17:32

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para dividir um desabafo com os fãs após descobrir que a namorada, Viih Tube, está grávida de uma menina . Nos Stories do Instagram, o ex-BBB não escondeu sua irritação com as piadas e comentários maldosos que têm sido feitas com sua reação no chá revelação, que aconteceu no domingo.