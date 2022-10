Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Reprodução

Publicado 20/10/2022 17:42 | Atualizado 20/10/2022 17:46

Rio - Fernanda Lima revelou que ela e o marido, Rodrigo Hilbert, voltaram a dividir a mesma cama, retornando assim à rotina de casal após três anos. A apresentadora abordou o assunto para encerrar um polêmico desabafo sobre a falta de tempo para fazer sexo por conta da maternidade.

fotogaleria

"Tem 7 dias que minha filhota passou a dormir a noite toda, saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar pra nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de 3 anos", disse ela.

Fernanda destacou a repercussão que a sua fala teve, e acrescentou que a situação se tratava do fim do puerpério. "Falamos de temas variados e necessários, mas uma coisa me chamou atenção: o assunto que mais reverberou nas redes foi o fato de eu dizer que estava tão cansada com a maternidade e a privação de sono decorrente dela, que cheguei ao ponto de não querer transar. Fato, minha gente: bebê pequeno, final do puerpério, vida corrida. E sei que não tô sozinha nessa, pois fui acolhida por milhares de mulheres. E sim, precisamos conversar ainda mais sobre esse tema, quebrar tabus e valorizar mais a nossa vida real", pontuou a apresentadora.

Fernanda e Rodrigo são casados há 16 anos e são pais dos gêmeos Francisco e João, de 13 anos, e da Maria Manoela, que completa 3 na próxima semana.