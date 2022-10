Priscila Fantin - Divulgação/RedeTV

Publicado 20/10/2022 16:38

Rio - Priscila Fantin, que está longe da TV há quatro anos, falou um pouco sobre o início da profissão. Em entrevista ao programa "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, a atriz de 39 anos, com mais de duas décadas de carreira, aproveitou para dar sua opinião sobre a presença de influenciadores nas novelas, como é o caso de Jade Picon que recentemente estreou em "Travessia".

"Hoje em dia, as pessoas têm muita desenvoltura em frente às câmeras, em falar, têm oratória. Para elas, às vezes, não é mais tão difícil decorar um texto, não é tão misterioso como antes, [que] estava mais restrito a nossa arte. Os influenciadores digitais fazem publicidades, com um briefing para seguir. Então, acho que naturalizou-se muito”, reflete ela, sem deixar de ponderar que tratar-se de mercados de trabalho diferentes.



"A arte da atuação em si, se a pessoa tem um bom acompanhamento, um bom coach durante as gravações, dá conta de fazer. Quem está a fim de correr atrás, consegue aprender", completa a atriz, sucesso como Serena, em 'Alma Gêmea' (2005).