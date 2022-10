Regina Duarte - Reprodução Internet

Publicado 20/10/2022 13:00

Rio - A atriz Regina Duarte, de 75 anos, compartilhou no Instagram, na noite desta quarta-feira, um vídeo do ator Carlos Vereza em que ele critica o remake do filme "Cinderela", da Disney, protagonizado por Camila Cabello, e que está disponível na plataforma de streaming Prime Video. No longa, a personagem principal tem uma fada madrinha gay, interpretada pelo ator Billy Porter.

"Socorro, pais e mães. Tios e tias, avós, parentes em geral, amigos de verdade da infância brasileira: Cinderela da Disney ameaça valores de nossas crianças! Obrigada @carlosvereza", escreveu a atriz na legenda do vídeo.

"O Walt Disney sempre se esmerou no respeito às crianças nos seus desenhos. E agora eu vejo na Amazon, na história da Cinderela – que sempre tinha uma fada madrinha, uma senhora, em geral, idosa – vejo, com espanto, um gay, o ator Billy Porter. Com vestido, salto alto e uma varinha", iniciou Carlos Vereza, que afirma não ter nada contra a sexualidade das pessoas.

"Deixo bem claro: eu não tem nada contra a opção (sic) sexual de cada um. Agora o que não pode é ser lobby. Sabe por que não pode lobby? Porque a Disney, essa Disney atual, que não faz justiça a seu criador, declarou recentemente que vai investir 50% de suas produções no movimento LGBT e uma infinidade de letras. Parece que esse episódio é algo isolado, não é não. Isso faz parte da nova ordem mundial para desconstruir a sexualidade das crianças, confundir as crianças, assim como a ideologia de gênero”, afirmou.