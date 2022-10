Fernando Zor elenca qualidades da mulher ideal: ’não pode ser muito magra e nem muito gorda, tem que votar no Bolsonaro’ - Reprodução Internet

Fernando Zor elenca qualidades da mulher ideal: ’não pode ser muito magra e nem muito gorda, tem que votar no Bolsonaro’Reprodução Internet

Publicado 20/10/2022 11:10

Rio - O sertanejo Fernando Zor, de 38 anos, causou revolta nas redes sociais ao postar no Instagram uma lista de características que a "mulher ideal" tem que ter para agradá-lo. Entre as "qualidades" que o cantor deseja estão ser "católica apostólica romana", "não muito baixa e não muito gorda, pés pequenos e cabelos claros", "não viver viajando com as amigas loucamente", "a família tem que ser prioridade".

"Não é tão difícil me agradar", comentou o sertanejo, que ainda completou "tem que votar no Bolsonaro". A postagem de cunho machista causou revolta nas redes sociais. "Se você passasse minimamente perto de ser o homem ideal... Mas nem isso… Sorte da sua ex!", comentou uma seguidora, fazendo referência a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, a quem Fernando já traiu com outras mulheres algumas vezes.

"Tá passando vergonha alheia. Teve tudo isso e agora vem apelar?! Decepção com a pessoa que tem demonstrado nas redes", disse outra pessoa. Muitas pessoas fizeram comentários dizendo que Maiara "se livrou" de uma furada ao terminar seu namoro com Fernando. Com a repercussão negativa, Fernando apagou o post.