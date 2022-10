Após ser criticada, Luísa Sonza manda recado para internauta - AgNews

Publicado 20/10/2022 09:55 | Atualizado 20/10/2022 10:05

Rio - Luísa Sonza, de 24 anos, não gostou nada de ser criticada por uma internauta, no Twitter, nesta quarta-feira. A usuária da rede social fez uma montagem com o antes e depois da cantora e a acusou de estar destruindo a própria imagem. A artista se irritou com a declaração e mandou um recadinho para a moça em questão.

"Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem", escreveu a internauta. "Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo", comentou Luísa. A resposta da cantora viralizou.