Rafa Kalimann e José Loreto desembarcam no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira - Victor Chapetta / Ag. News

Rafa Kalimann e José Loreto desembarcam no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feiraVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 20/10/2022 07:40

Rio - Rafa Kalimann e José Loreto desembarcaram no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. Os dois trocaram muitos beijos e carinhos no local e depois deixaram o aeroporto juntos, carregando apenas uma mala.

fotogaleria

Recentemente, Rafa contou que José Loreto já havia tentado ficar com ela antes, mas o romance só foi pra frente quando eles se encontraram nos bastidores do "Domingão". "Zé tentou algumas vezes, mas eu não dei muita moral. E aí a gente se reencontrou no Domingão e, naquele momento, bateu de um jeito especial, foi além do físico", afirmou.

O casal assumiu o namoro em agosto deste ano. José Loreto tem uma filha, Bella, com a atriz Débora Nascimento. Rafa estava solteira desde o fim de seu namoro com Daniel Caon, em julho de 2021.