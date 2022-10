Marisa Orth participa do ’Manhã do Ronnie’ - Divulgação/RedeTV!

Publicado 20/10/2022 18:31 | Atualizado 20/10/2022 18:39

Rio - Marisa Orth admitiu que já teve preconceito com comédias antes do sucesso de Magda, sua personagem em "Sai de Baixo", na TV Globo. Em entrevista ao programa "Manhã do Ronnie", nesta quinta-feira (20), a atriz de 58 anos falou sobre a experiência de contracenar com Miguel Falabella, revelando que ele foi essencial para que ela enxergasse o humor nas artes cênicas com um outro olhar.

"Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida para me tirar o preconceito que eu tinha com o fazer comédia. Arte dramática a gente acha que ator só é o dramático, o trágico. E os cariocas em geral, especialmente a figura do Miguel, foram fundamentais para me ensinar a deixar essa vaidade de lado. Mostrar a imensidão da comédia, no Brasil especialmente", ponderou ela.



"Já recebi cada feedback do público por causa da comédia que me emociona demais", declarou a atriz. Em seguida, contou o que ouviu de uma fã certa vez. "Falou: 'olha, estava passando por uma quimioterapia dificílima, sofrendo, deprimindo e aí ia para a televisão e ficava rindo da sua cara. E eu me curei. Então, acho que tem um pedacinho seu dentro de mim'", relembrou Marisa.

Recentemente, a atriz interpretou a vedete Margô em "Além da Ilusão", última novela das seis da TV Globo.