Luciano Huck posta homenagem para Rodrigo FaroReprodução Internet

Publicado 20/10/2022 16:07 | Atualizado 20/10/2022 16:10

Rio - No aniversário de 49 anos do apresentador Rodrigo Faro, o seu amigo e colega de profissão, Luciano Huck fez questão de prestar sua homenagem. No story postado na tarde desta quinta-feira (20) em seu Instagram, o marido de Angélica relembrou uma foto dos dois mais novos, se divertindo e posando vestidos de sunga.

O clique é antigo e mostra a amizade entre os dois apresentadores. Na legenda, Luciano escreveu: "Parabéns, meu querido! Saúde, saúde e saúde! Felicidade sempre!". Também foi publicada uma segunda foto, mostrando os dois de terno, em uma situação mais recente. A proximidade dos dois chega até suas famílias, um momento marcante deste ano foi a foto da filha de Huck, Eva, aproveitando um show do Rock in Rio com a filha de Faro, Helena, ambas aos nove anos. As duas amigas foram para o festival com seus pais e curtiram o show do cantor Justin Bieber, no dia 4 de setembro.