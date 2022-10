Lucas Lucco protagoniza momento fofo com filho e recebe elogios na web - Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 11:39

Rio - Lucas Lucco usou as redes sociais, na quarta-feira, para compartilhar registros de um momento fofo que vivenciou com o filho, Luca, de 1 ano de idade. No vídeo publicado em seu Instagram, o sertanejo aparece com o pequeno no colo e recebe um abraço do menino, fruto de seu antigo relacionamento com Lorena Carvalho.

"Nunca senti nada parecido! Te amo, filho!", declarou Lucas na legenda da publicação. Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar os dois. "A carinha dele! Lindo demais!", disse uma seguidora. "O coração chega a explodir, né?", opinou outra. "Olha esse sorriso!", escreveu uma internauta. "Esse é o vídeo mais lindo do mundo", pontuou uma usuária.

Em março deste ano, Lucas e Lorena, pais da criança, anunciaram o fim do casamento nas redes sociais. "O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito a vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado para mim e para ela. Muito obrigado", publicou o sertanejo na ocasião.